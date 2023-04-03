Немецкое следствие раскрыло цель яхты "украинских диверсантов" у "Северных потоков"
WP: К подрыву "Северных потоков" привлекли другие суда помимо "Андромеды"
Немецкое следствие считает, что яхта "Андромеда" была не единственным судном, задействованным в теракте на "Северных потоках", пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники. По данным издания, они сомневаются, что экипаж лодки из шести человек мог заложить сотни килограммов взрывчатки под трубопроводы.
Более того, "Андромеда" может оказаться лишь отвлекающим манёвром, призванным навести следствие на ложный путь. Так, несмотря на обнаружение внутри яхты взрывчатки, идентичной использовавшейся в диверсии, очевидно, что профессионалы вряд ли оставили бы за собой такой след. Однако некоторые всё же считают, что террористы могли быть неаккуратны.
"Не всё сходится, но люди могут совершать ошибки", — заявил изданию высокопоставленный источник в европейской службе безопасности.
Также, по данным издания, исходя из предварительных результатов проведённого Германией расследования взрыва на "Северных потоках", чиновники негласно говорят о возможном участии властей Польши или Украины в атаке на российские газопроводы.
Напомним, подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. Причём он знает больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку".
ТАСС / ZUMA