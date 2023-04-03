Немецкое следствие раскрыло цель яхты "украинских диверсантов" у "Северных потоков"

Немецкое следствие считает, что яхта "Андромеда" была не единственным судном, задействованным в теракте на "Северных потоках", пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники. По данным издания, они сомневаются, что экипаж лодки из шести человек мог заложить сотни килограммов взрывчатки под трубопроводы.

Более того, "Андромеда" может оказаться лишь отвлекающим манёвром, призванным навести следствие на ложный путь. Так, несмотря на обнаружение внутри яхты взрывчатки, идентичной использовавшейся в диверсии, очевидно, что профессионалы вряд ли оставили бы за собой такой след. Однако некоторые всё же считают, что террористы могли быть неаккуратны.

"Не всё сходится, но люди могут совершать ошибки", — заявил изданию высокопоставленный источник в европейской службе безопасности.