Напротив храма Максима Блаженного в Москве появился стихийный мемориал в память о погибшем в теракте военном корреспонденте Максиме Фомине (Владлен Татарский).

Стихийный мемориал в память о Владлене Татарском появился в Москве. Видео © LIFE

Неравнодушные жители и гости столицы несут цветы и зажигают свечи, чтобы отдать дань памяти трагически погибшему журналисту. Также они растянули на месте стихийного мемориала флаг России и принесли к нему фотографии Татарского.