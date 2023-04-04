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3 апреля, 23:50

Стихийный мемориал в память о Владлене Татарском появился в Москве

Напротив храма Максима Блаженного в Москве появился стихийный мемориал в память о погибшем в теракте военном корреспонденте Максиме Фомине (Владлен Татарский).

Стихийный мемориал в память о Владлене Татарском появился в Москве. Видео © LIFE

Неравнодушные жители и гости столицы несут цветы и зажигают свечи, чтобы отдать дань памяти трагически погибшему журналисту. Также они растянули на месте стихийного мемориала флаг России и принесли к нему фотографии Татарского.

Военный журналист Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге. Статуэтку со взрывчаткой внутри пронесла Дарья Трепова и подарила смертоносный подарок корреспонденту. Она задержана и даёт показания. Глава государства Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.

"Вечная память!": Водружённый в Артёмовске флаг России посвятили военкору Татарскому

"Вечная память!": Водружённый в Артёмовске флаг России посвятили военкору Татарскому

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LIFE

Оксана Попова
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