Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы помочь ей вступить в НАТО
Глава Пентагона Остин отправится в Швецию, чтобы ускорить её вступление в НАТО
Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW
Американский министр обороны Ллойд Остин в апреле намерен с рабочей поездкой отправиться в Стокгольм, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и планы Швеции по вступлению в НАТО. Информация следует из обнародованного заявления главы Пентагона.
"Я рассчитываю на сотрудничество с Финляндией в качестве союзника [по НАТО] и на скорейшее вступление Швеции в альянс. В конце этого месяца я отправлюсь в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы вступления в НАТО", — сказано в заявлении.
Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Против новых участников высказались Турция и Венгрия, но последняя позже изменила решение. Ситуацию с присоединением Швеции серьёзно усугубила акция с сожжением Корана в Стокгольме, после которой турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции. 4 апреля стало известно о вступлении Финляндии в НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва будет вынуждена принять ответные меры на данный шаг.