Американский министр обороны Ллойд Остин в апреле намерен с рабочей поездкой отправиться в Стокгольм, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и планы Швеции по вступлению в НАТО. Информация следует из обнародованного заявления главы Пентагона.

"Я рассчитываю на сотрудничество с Финляндией в качестве союзника [по НАТО] и на скорейшее вступление Швеции в альянс. В конце этого месяца я отправлюсь в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы вступления в НАТО", — сказано в заявлении.