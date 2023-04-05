Захарова указала на роль сайта "Миротворец" в убийстве Татарского

Погибший в результате теракта в Петербурге военкор Владлен Татарский был включён в украинский сайт "Миротворец" и регулярно получал угрозы. Об этом сообщила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. Этот фактор, по её словам, не стоит оставлять без внимания: "Миротворец" — это готовый и работающий план по уничтожению людей киевским режимом.

"Сайт "Миротворец" — это та самая карта, тот самый план, та самая программа по уничтожению людей киевским режимом, его пособниками. Напомню, что когда человек исчезает из жизни, то напротив его фамилии ставится значок, метка", — отметила Захарова.