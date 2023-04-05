Журналистка сочла местью пост Шария о причастности её мамы к подрыву Татарского
Блогер Анатолий Шарий. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolijsharij
Российская журналистка Полина Реутова обвинила блогера Анатолия Шария в клевете после публикации личных данных её матери в своём миллионном канале. Девушка утверждает, что он назвал жительницу Ставрополя причастной к теракту в Санкт-Петербурге, чтобы отомстить ей, пишет Mash.
Скрин с публикацией Анатолия Шария. Фото © t.me / Mash
Журналистка некогда общалась с блогером и даже проводила с ним стримы. Всё изменилось, когда Реутова поддержала блогера Стаса Ай Как Просто в их конфликте с Шарием. Блогер выложил фотографию мамы своей "обидчицы", обвинив её в причастности к подрыву Владлена Татарского. Он пишет со ссылкой на неназванных источников, что "вот эта женщина также общалась с заказчиком убийства Татарского. Созвоны по "Телеграм" были 11, 19, 27 марта".
Заявление мамы Полины на блогера Шария. Фото © t.me / Mash
Журналистка возмущена, что он пошёл на такое, зная, что его канал читают представители МВД, ФСБ и прочих силовых ведомств. В результате на маму Реутовой обрушился шквал сообщений от подписчиков Шария с угрозами убийства. Она обратилась в полицию, но блогер проживает в Барселоне и приезжать пока не собирается. На сообщения Mash с просьбой предоставить доказательства причастности мамы Полины к организации теракта Шарий так и не ответил.
Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Он погиб, ещё 40 человек пострадали. В убийстве обвиняется Дарья Трепова — именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке предъявлено обвинение в теракте по заданию украинских кураторов.