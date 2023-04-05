Журналистка сочла местью пост Шария о причастности её мамы к подрыву Татарского

Российская журналистка Полина Реутова обвинила блогера Анатолия Шария в клевете после публикации личных данных её матери в своём миллионном канале. Девушка утверждает, что он назвал жительницу Ставрополя причастной к теракту в Санкт-Петербурге, чтобы отомстить ей, пишет Mash.

Скрин с публикацией Анатолия Шария. Фото © t.me / Mash

Журналистка некогда общалась с блогером и даже проводила с ним стримы. Всё изменилось, когда Реутова поддержала блогера Стаса Ай Как Просто в их конфликте с Шарием. Блогер выложил фотографию мамы своей "обидчицы", обвинив её в причастности к подрыву Владлена Татарского. Он пишет со ссылкой на неназванных источников, что "вот эта женщина также общалась с заказчиком убийства Татарского. Созвоны по "Телеграм" были 11, 19, 27 марта".

Заявление мамы Полины на блогера Шария. Фото © t.me / Mash