Миномётный обстрел повредил десять домов в брянском посёлке

Вооружённые силы Украины из миномётов обстреляли посёлок Запесочье в Погарском районе Брянской области. Повреждены дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские националисты произвели миномётный обстрел посёлка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля", — написал он в телеграм-канале.