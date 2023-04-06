Миномётный обстрел повредил десять домов в брянском посёлке
Брянский губернатор Богомаз сообщил о миномётном обстреле посёлка Запесочье
Вооружённые силы Украины из миномётов обстреляли посёлок Запесочье в Погарском районе Брянской области. Повреждены дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские националисты произвели миномётный обстрел посёлка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные службы.
Накануне, 5 апреля, в Брянской области рухнул легкомоторный самолёт, который незаконно пересёк российскую границу. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Лайф также раскрыл его личность.
t.me / AV БогомаZ (архивное фото)