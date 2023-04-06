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6 апреля, 04:36

Миномётный обстрел повредил десять домов в брянском посёлке

Брянский губернатор Богомаз сообщил о миномётном обстреле посёлка Запесочье

Вооружённые силы Украины из миномётов обстреляли посёлок Запесочье в Погарском районе Брянской области. Повреждены дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские националисты произвели миномётный обстрел посёлка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные службы.

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Накануне, 5 апреля, в Брянской области рухнул легкомоторный самолёт, который незаконно пересёк российскую границу. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Лайф также раскрыл его личность.

Обложка ©

t.me / AV БогомаZ (архивное фото)

Артур Лапсаков
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