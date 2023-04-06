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6 апреля, 06:21

В ходе боестолкновений в Ингушетии погибли трое полицейских

Во время перестрелки с преступниками в Малгобекском районе Ингушетии погибли трое силовиков. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В результате боестолкновений ещё минимум четверо сотрудников полиции получили ранения. Речь идёт о перестрелке, которую начали преступники в посëлке Зязиков-Юрт, куда приехали правоохранители проводить адресную проверку домов в рамках КТО. После того как на место ЧП прибыл спецназ, бандитов заблокировали в здании — и в результате начался бой.

Ранее Лайф уже писал, что в Малгобекском районе Ингушетии началась перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда правоохранители пытались их задержать.

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Напомним, 28 марта неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии, пострадало двое полицейских. Был объявлен план "Перехват". Лайф публиковал ориентировки на предполагаемых преступников. На территории Малгобекского района введён режим контртеррористической операции (КТО).

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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