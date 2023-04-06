В ходе боестолкновений в Ингушетии погибли трое полицейских

Во время перестрелки с преступниками в Малгобекском районе Ингушетии погибли трое силовиков. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В результате боестолкновений ещё минимум четверо сотрудников полиции получили ранения. Речь идёт о перестрелке, которую начали преступники в посëлке Зязиков-Юрт, куда приехали правоохранители проводить адресную проверку домов в рамках КТО. После того как на место ЧП прибыл спецназ, бандитов заблокировали в здании — и в результате начался бой.