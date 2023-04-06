В Швеции заявили, что установить виновников диверсии на "Северных потоках" будет непросто

Пока неизвестно, кто стоит за взрывами на "Северных потоках", и установить виновников будет сложно. Об этом заявил прокурор Швеции Матс Люнгквист, который ведёт расследование по факту диверсий на газопроводах.

"Мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий. <…> Мы надеемся, что сможем подтвердить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно", — приводит его слова пресс-служба прокуратуры.