В Швеции заявили, что установить виновников диверсии на "Северных потоках" будет непросто
Прокурор Швеции: Установить виновников в подрыве "Северных потоков" будет сложно
Пока неизвестно, кто стоит за взрывами на "Северных потоках", и установить виновников будет сложно. Об этом заявил прокурор Швеции Матс Люнгквист, который ведёт расследование по факту диверсий на газопроводах.
"Мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий. <…> Мы надеемся, что сможем подтвердить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно", — приводит его слова пресс-служба прокуратуры.
Люнгквист подчеркнул, что "домыслы" о произошедшем на газопроводах не влияют на ход расследования, которое проводится, опираясь на факты и сведения, полученные в ходе анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран.
Напомним, подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошёл в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором назвал спецслужбы США и Норвегию виновниками инцидента. Причём он отметил, что знает больше, но не может подставлять своих информаторов. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку".
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