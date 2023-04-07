Диверсия на "Северных потоках" усугубила европейский кризис, заявили в Турции
Глава МИД Турции заявил о кризисе в Европе после взрывов на "Северных потоках"
Из-за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в европейских странах усилился энергетический кризис. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он также считает, что Россия тоже должна быть представлена в работе по доскональному расследованию этого инцидента. Об этом глава турецкого ведомства заявил на пресс-конференции в Анкаре с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Диверсия на "Северных потоках" ещё более усугубила энергетический кризис в Европе. Турция выступает за проведение открытого и прозрачного расследования взрывов на трубопроводах. Расследование случившегося должно быть проведено тщательно и независимо, и Россия должна получить возможность быть представленной в этой работе", — заявил Чавушоглу.
В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров считает, что надежд на национальные расследования взрывов на "Северных потоках" очень мало. Он сомневается, что те, кто занимается выяснением обстоятельств диверсии, смогут преодолеть приказ США и обнародовать обнаруженные факты.
Напомним, в сентябре 2022 года случился подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Американский журналист Сеймур Херш в своём материале назвал виновниками инцидента спецслужбы США и Норвегию. В Вашингтоне открестились от этих обвинений, а позже западные СМИ обвинили во всём некую "проукраинскую группировку". Окружной прокурор Швеции счёл, что за диверсиями стоит "группа лиц, поддерживаемая государством".
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