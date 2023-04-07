Диверсия на "Северных потоках" усугубила европейский кризис, заявили в Турции

Из-за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в европейских странах усилился энергетический кризис. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он также считает, что Россия тоже должна быть представлена в работе по доскональному расследованию этого инцидента. Об этом глава турецкого ведомства заявил на пресс-конференции в Анкаре с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Диверсия на "Северных потоках" ещё более усугубила энергетический кризис в Европе. Турция выступает за проведение открытого и прозрачного расследования взрывов на трубопроводах. Расследование случившегося должно быть проведено тщательно и независимо, и Россия должна получить возможность быть представленной в этой работе", — заявил Чавушоглу.