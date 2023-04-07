Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении культовых зданий УПЦ

Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении религиозной общине канонической Украинской православной церкви культовых зданий на территории святыни. Об этом в телеграм-канале заявил адвокат УПЦ Никита Чекман.

"В соответствии с частью 2 статьи 17 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений", — написал он.

Чекман напомнил, что сейчас храмы Киево-Печерской лавры являются собственностью государства. Он считает это несправедливым, так как восстановить церковь получилось благодаря прихожанам. Адвокат также заметил, что лавра является выдающейся святыней УПЦ, где с XI века, несмотря на гонения, проводятся богослужения.