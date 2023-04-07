Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении культовых зданий УПЦ
Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении религиозной общине канонической Украинской православной церкви культовых зданий на территории святыни. Об этом в телеграм-канале заявил адвокат УПЦ Никита Чекман.
"В соответствии с частью 2 статьи 17 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений", — написал он.
Чекман напомнил, что сейчас храмы Киево-Печерской лавры являются собственностью государства. Он считает это несправедливым, так как восстановить церковь получилось благодаря прихожанам. Адвокат также заметил, что лавра является выдающейся святыней УПЦ, где с XI века, несмотря на гонения, проводятся богослужения.
Чекман надеется, что ходатайство будет удовлетворено. По его словам, этот вопрос находится на контроле Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Лайф напоминает, что весной на Украине усилилось гонение на каноническую УПЦ. Так, например, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Фактически он одобрил разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов УПЦ, которым было предписано покинуть здания до 29 марта. Однако священнослужители отказались уходить из обители и решили судиться. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест, СБУ обвинила его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".
ТАСС / James Mcgill / SOPA Images via ZUMA Press Wire