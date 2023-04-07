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7 апреля, 14:19

Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении культовых зданий УПЦ

Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении религиозной общине канонической Украинской православной церкви культовых зданий на территории святыни. Об этом в телеграм-канале заявил адвокат УПЦ Никита Чекман.

"В соответствии с частью 2 статьи 17 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений", — написал он.

Чекман напомнил, что сейчас храмы Киево-Печерской лавры являются собственностью государства. Он считает это несправедливым, так как восстановить церковь получилось благодаря прихожанам. Адвокат также заметил, что лавра является выдающейся святыней УПЦ, где с XI века, несмотря на гонения, проводятся богослужения.

Чекман надеется, что ходатайство будет удовлетворено. По его словам, этот вопрос находится на контроле Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Лайф напоминает, что весной на Украине усилилось гонение на каноническую УПЦ. Так, например, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Фактически он одобрил разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов УПЦ, которым было предписано покинуть здания до 29 марта. Однако священнослужители отказались уходить из обители и решили судиться. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест, СБУ обвинила его в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни".

Обложка ©

ТАСС / James Mcgill / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Никита Осипов
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