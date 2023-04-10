Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни

"Мы должны защищать свою святыню, законными методами отстаивать свои храмы и монастыри и при этом не должны держать злобы на тех, кто обижает нас и оскорбляет. Давайте будем верны Богу, он должен быть с нами. Желаю вам, братья и сёстры, дождаться славного и светлого праздника — Христового Воскресения", — призвал предстоятель.