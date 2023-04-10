Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал православных граждан продолжать защищать храмы и святыни в Хмельницкой области. Его видеообращение к верующим опубликовано на сайте УПЦ.
"Мы должны защищать свою святыню, законными методами отстаивать свои храмы и монастыри и при этом не должны держать злобы на тех, кто обижает нас и оскорбляет. Давайте будем верны Богу, он должен быть с нами. Желаю вам, братья и сёстры, дождаться славного и светлого праздника — Христового Воскресения", — призвал предстоятель.
Ранее Лайф рассказывал, что раскольники из ПЦУ захватили Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. Митингующие требовали изгнания УПЦ из города, толкали верующих и кричали: "Долой московского попа!" Позднее были атакованы и другие храмы региона — в городе Староконстантинове, кафедральный собор в Шепетовке, а также в городе Каменец-Подольский.
ТАСС / Анна Марченко