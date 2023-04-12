В Кремле заявили, что Путин в курсе содержания закона об электронных повестках
Президент России Владимир Путин в курсе содержания законопроекта о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, президент обладает информацией о сути этого законопроекта. Как только он поступит на подпись, президент его рассмотрит", — сказал представитель Кремля.
Накануне, 11 апреля, депутаты Госдумы приняли этот законопроект сразу во втором и третьем чтении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме.