В Кремле заявили, что Путин в курсе содержания закона об электронных повестках

Президент России Владимир Путин в курсе содержания законопроекта о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.