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12 апреля, 09:57

В Кремле объяснили, чем вызвана скорость введения электронных повесток

Песков: Скорость принятия закона об электронных повестках вызвана его важностью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает оправданной скорость, с которой Госдума рассмотрела и приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Как сообщил он в беседе с журналистами в среду, это легко объясняется важностью самого документа и содержащихся в нём изменений.

"Все подобные документы сейчас чрезвычайно важны. Разумеется, Дума их воспринимает как первоочередные и срочные документы", — сказал представитель Кремля.

За дальнейшими подробными разъяснениями на эту тему Песков рекомендовал журналистам обратиться в Госдуму.

Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году

Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году

Накануне, 11 апреля, депутаты Госдумы приняли этот законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что законопроект о совершенствовании воинского учёта не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме.

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Александр Юнашев
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