В Кремле объяснили, чем вызвана скорость введения электронных повесток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает оправданной скорость, с которой Госдума рассмотрела и приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Как сообщил он в беседе с журналистами в среду, это легко объясняется важностью самого документа и содержащихся в нём изменений.