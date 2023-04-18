"Объясните — откуда": Пучков поддержал идею конфисковать деньги у тех, кто хранит миллионы наличкой

Публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков поддержал идею депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана обязать россиян отчитываться о хранении наличных свыше одного миллиона рублей. По его словам, это нужно для того, чтобы исключить коррупционный фактор.

"Вот когда показывают, как там очередного какого-нибудь высокопоставленного чиновника заарестовали, а у него в подвале стоит 25 мешков, набитых пятитысячными банкнотами. Для честного гражданина ничего плохого нет. Так откуда они взялись? Государству надо заплатить с них налоги. Это первое. Если они законно происходят… А если они незаконно происходят, то объясните — откуда", — сказал Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также привёл в пример Израиль. По его словам, там существует закон, ограничивающий сумму денег, которую можно хранить дома. Если наличных больше, то может грозить уголовное преследование.

"Для чего используются эти самые наличные деньги? Для чего? Лично я наличные, извините за каламбур, ношу только для того, чтобы в кабаках на чай оставлять. Всё. Больше они ни для чего не нужны. Всё остальное через карточку идёт", — отметил публицист.

По его словам, необходимо доказывать законность получения крупных сумм наличных, а если их владелец не может этого сделать, то должен быть суд. Пучков считает, что чем больше сумма, тем суровее должна быть конфискация имущества.