"Людей сетями ловить надо": Гоблин Пучков призвал вернуть советскую систему военкоматов
Дмитрий Гоблин Пучков: Военнообязанный должен нести ответственность за неявку
Дмитрий Гоблин Пучков. Обложка © Vk / Дмитрий Пучков
Военнообязанный должен нести ответственность за неявку в военкомат. Такое мнение выразил публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя в эфире радио "Комсомольская правда" законопроект о воинском учёте и электронных повестках.
"Мы же понимаем, что систему военкоматов благополучно угробили с нашей либерализацией. Для чего? Вот как раз для этого. Это утрата государственного управления. Военкоматы не работают, людей сетями ловить надо. А так должно быть? Нет, не должно", — подчеркнул Пучков.
Блогер вспомнил, как его самого забирали на сборы во времена СССР. За неявку после получения повестки тогда грозила уголовная ответственность: "Иди, бери кальсоны, кружку, сидор свой и бегом в школу, откуда вас в части повезут. Это был Советский Союз". Также в советское время не брали на работу без приписного свидетельства. Пучков призвал восстановить все эти системы регистрации и фиксации, подчеркнув, что военнообязанный должен нести ответственность за неявку.
Напомним, сегодня Госдума приняла законопроект о воинском учёте и электронных повестках. Документ вводит ряд новых норм, ознакомиться с которыми можно здесь. Электронная повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете. Депутат Госдумы Андрей Картаполов объяснил, что будет, если человек поздно зашёл на сайт "Госуслуги".