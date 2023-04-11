"Людей сетями ловить надо": Гоблин Пучков призвал вернуть советскую систему военкоматов

Военнообязанный должен нести ответственность за неявку в военкомат. Такое мнение выразил публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя в эфире радио "Комсомольская правда" законопроект о воинском учёте и электронных повестках.

"Мы же понимаем, что систему военкоматов благополучно угробили с нашей либерализацией. Для чего? Вот как раз для этого. Это утрата государственного управления. Военкоматы не работают, людей сетями ловить надо. А так должно быть? Нет, не должно", — подчеркнул Пучков.