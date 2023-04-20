Ещё одну посылку в пункте СДЭК проверяют на взрывчатку в Москве

В Новой Москве сотрудники правоохранительных органов работают в пункте выдачи курьерской доставки СДЭК. По данным источника Лайфа, поступила информация о взрывном устройстве в одной из посылок, которые находятся там. Происходит это в посёлке Фабрики имени 1 Мая.