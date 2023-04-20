Ещё одну посылку в пункте СДЭК проверяют на взрывчатку в Москве
В Новой Москве сотрудники правоохранительных органов работают в пункте выдачи курьерской доставки СДЭК. По данным источника Лайфа, поступила информация о взрывном устройстве в одной из посылок, которые находятся там. Происходит это в посёлке Фабрики имени 1 Мая.
Это уже второй такой инцидент за день. Ранее отделение СДЭК на Стартовой улице тоже проверяли из-за подозрительной посылки со статуэткой. Она предназначалась военкору телеканала "Звезда" Константину Исаеву.
Ранее Лайф писал о том, что нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам отправили подозрительные посылки со статуэтками. Эксперт Константин Сивков считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Скульптор, который сделал бюсты и отправил их через СДЭК, рассказал, что не знает заказчика.
Агентство "Москва"