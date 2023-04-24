В Черновицкой области сожгли храм канонической УПЦ

Инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник. Как уточняется, речь идёт о поджоге, а подозреваемый уже задержан. Им оказался 34-летний житель села Испас. Мотивы его поступка сейчас выясняют правоохранители. На появившихся в Сети кадрах видно, что огонь охватил здание целиком. О пострадавших не сообщается.