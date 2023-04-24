В Черновицкой области сожгли храм канонической УПЦ
В Черновицкой области Украины уничтожили храм Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщили в телеграм-канале УПЦ.
Видео © Telegram / Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ
Инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник. Как уточняется, речь идёт о поджоге, а подозреваемый уже задержан. Им оказался 34-летний житель села Испас. Мотивы его поступка сейчас выясняют правоохранители. На появившихся в Сети кадрах видно, что огонь охватил здание целиком. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в последние недели идёт активная борьба властей и представителей раскольнической ПЦУ со священнослужителями канонической УПЦ, которая не разрывала свои отношения с Московским патриархатом. У них забирают имущество и выгоняют из церквей. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Священнослужители отказались покидать обитель и обратились с жалобой в суд. Тем временем настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
Telegram / Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ