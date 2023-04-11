"Звони в полицию!": Жестокое избиение епископа канонической УПЦ на Украине попало на видео

Неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической Украинской православной церкви Никиту (Сторожука) в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Нападение на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической УПЦ. Видео © Telegram / "Труха Украина"

"Уважаемые буковинцы, вчера в 22 часа возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского Никиту и несовершеннолетнего сына военного ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой", — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.

На кадрах видно, что злоумышленник наносит епископу и сопровождавшим его людям несколько ударов, архиерей при этом падает на землю. При этом напавший совсем не боится полиции и на намерение вызвать её реагирует вызывающе: "Давай звони".

По словам представителей епархии, факты свидетельствуют о том, что это было умышленное нападение. Полицейские, которых в итоге вызвали на место событий, не задержали злоумышленника. Также правоохранители не отреагировали на просьбу свидетелей проверить напавшего на состояние алкогольного или наркотического опьянения.