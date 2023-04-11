"Звони в полицию!": Жестокое избиение епископа канонической УПЦ на Украине попало на видео
На Украине избили епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту
Неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической Украинской православной церкви Никиту (Сторожука) в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
Нападение на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической УПЦ. Видео © Telegram / "Труха Украина"
"Уважаемые буковинцы, вчера в 22 часа возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского Никиту и несовершеннолетнего сына военного ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой", — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.
На кадрах видно, что злоумышленник наносит епископу и сопровождавшим его людям несколько ударов, архиерей при этом падает на землю. При этом напавший совсем не боится полиции и на намерение вызвать её реагирует вызывающе: "Давай звони".
По словам представителей епархии, факты свидетельствуют о том, что это было умышленное нападение. Полицейские, которых в итоге вызвали на место событий, не задержали злоумышленника. Также правоохранители не отреагировали на просьбу свидетелей проверить напавшего на состояние алкогольного или наркотического опьянения.
"Беспредел! Епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту вчера вечером избили. На Украине уже начали бить священников на улице, при этом власть не только не пресекает это, но и всячески подстрекает к расправе!" — прокомментировали инцидент в телеграм-канале Союза православных журналистов.
Напомним, в последние недели идёт активное противостояние властей и представителей раскольнической ПЦУ со священнослужителями канонической УПЦ, которая не разрывала свои отношения с Московским патриархатом. У них забирают имущество и выгоняют из церквей. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Священнослужители отказались покидать обитель и обратились с жалобой в суд. Тем временем настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
Telegram / "Труха Украина"