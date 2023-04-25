Оскандалившийся рэпер Scally Milano раскрыл судьбу пятничного концерта в Москве

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) подтвердил, что его концерт в Москве 28 апреля не состоится. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, исполнитель пообещал предоставить помощь шестерым подросткам в Санкт-Петербурге, которых забрали с его концерта в полицию в состоянии опьянения. Речь идёт о психологической и иной поддержке, уточнил он.