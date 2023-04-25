Оскандалившийся рэпер Scally Milano раскрыл судьбу пятничного концерта в Москве
SHOT: Рэпер Scally Milano подтвердил отмену концерта в Москве 28 апреля
Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) подтвердил, что его концерт в Москве 28 апреля не состоится. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, исполнитель пообещал предоставить помощь шестерым подросткам в Санкт-Петербурге, которых забрали с его концерта в полицию в состоянии опьянения. Речь идёт о психологической и иной поддержке, уточнил он.
Ранее Лайф писал о том, что 22 апреля концерт Scally Milano в Петербурге прервали силовики. В туалете заведения нашли запрещённые вещества, а позже стало известно о наркотических веществах на концерте рэпера и нетрезвых подростках. По факту вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий возбуждено уголовное дело. Сам артист уже покинул в Россию и улетел в Дубай. Его сняли на видео за несколько часов до побега.
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