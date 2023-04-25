КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 14:21

Оскандалившийся рэпер Scally Milano раскрыл судьбу пятничного концерта в Москве

SHOT: Рэпер Scally Milano подтвердил отмену концерта в Москве 28 апреля

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) подтвердил, что его концерт в Москве 28 апреля не состоится. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, исполнитель пообещал предоставить помощь шестерым подросткам в Санкт-Петербурге, которых забрали с его концерта в полицию в состоянии опьянения. Речь идёт о психологической и иной поддержке, уточнил он.

Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano

Генпрокуратуру и Следком призвали проверить рэпера Scally Milano

Ранее Лайф писал о том, что 22 апреля концерт Scally Milano в Петербурге прервали силовики. В туалете заведения нашли запрещённые вещества, а позже стало известно о наркотических веществах на концерте рэпера и нетрезвых подростках. По факту вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий возбуждено уголовное дело. Сам артист уже покинул в Россию и улетел в Дубай. Его сняли на видео за несколько часов до побега.

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T.me / scally_skalli

Илья Суриков
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