Стало известно, с чем была связана недавняя яркая вспышка над Киевом

Яркая вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля была связана с метеором, сгоревшим в атмосфере. Эту информацию подтвердили в Международной метеорной организации.

На её официальном сайте указано, что диаметр небесного тела составлял 50 сантиметров, а масса — 200–300 килограммов. Впервые болид заметили над посёлком Большая Дымерка на высоте 98 километров. Затем он прошёл прямо над Киевом на высоте около 80 километров и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

"Большая вспышка произошла на высоте 38 километров, когда абсолютная звёздная величина болида достигла 18 или чуть больше, что означало, что болид относился к категории суперболидов. Болиды ярче звёздной величины —17", — подчеркнули учёные.