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26 апреля, 15:10

Стало известно, с чем была связана недавняя яркая вспышка над Киевом

Международная метеорная организация: Вспышка над Киевом была связана с метеором

Яркая вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля была связана с метеором, сгоревшим в атмосфере. Эту информацию подтвердили в Международной метеорной организации.

На её официальном сайте указано, что диаметр небесного тела составлял 50 сантиметров, а масса — 200–300 килограммов. Впервые болид заметили над посёлком Большая Дымерка на высоте 98 километров. Затем он прошёл прямо над Киевом на высоте около 80 километров и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

"Большая вспышка произошла на высоте 38 километров, когда абсолютная звёздная величина болида достигла 18 или чуть больше, что означало, что болид относился к категории суперболидов. Болиды ярче звёздной величины —17", — подчеркнули учёные.

Уфолог заявил, что вспышкой над Киевом был сбитый двумя "терминаторами" метеорит

Уфолог заявил, что вспышкой над Киевом был сбитый двумя "терминаторами" метеорит

Согласно данным специалистов, на высоте 38 километров метеор взорвался.

Как сообщал Лайф, вечером 19 апреля в небе над Киевом было замечено несколько ярких вспышек, после чего объявили воздушную тревогу. Позже местные власти заявили, что это якобы было падение спутника NASA, но эту информацию опровергли в американском космическом агентстве. После этого вспышку над Киевом связали с вхождением космического тела в атмосферу.

Спутник NASA, заряд ЯО, метеорит: что взорвалось над Киевом

Спутник NASA, заряд ЯО, метеорит: что взорвалось над Киевом

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Иван Косицын
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