Стало известно, с чем была связана недавняя яркая вспышка над Киевом
Международная метеорная организация: Вспышка над Киевом была связана с метеором
Яркая вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля была связана с метеором, сгоревшим в атмосфере. Эту информацию подтвердили в Международной метеорной организации.
На её официальном сайте указано, что диаметр небесного тела составлял 50 сантиметров, а масса — 200–300 килограммов. Впервые болид заметили над посёлком Большая Дымерка на высоте 98 километров. Затем он прошёл прямо над Киевом на высоте около 80 километров и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.
"Большая вспышка произошла на высоте 38 километров, когда абсолютная звёздная величина болида достигла 18 или чуть больше, что означало, что болид относился к категории суперболидов. Болиды ярче звёздной величины —17", — подчеркнули учёные.
Согласно данным специалистов, на высоте 38 километров метеор взорвался.
Как сообщал Лайф, вечером 19 апреля в небе над Киевом было замечено несколько ярких вспышек, после чего объявили воздушную тревогу. Позже местные власти заявили, что это якобы было падение спутника NASA, но эту информацию опровергли в американском космическом агентстве. После этого вспышку над Киевом связали с вхождением космического тела в атмосферу.
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