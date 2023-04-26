В Британии призвали "наказать" ЧВК "Вагнер" за Судан
Британские депутаты призвали объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Британские депутаты требуют объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Парламентарии утверждают, что эта российская организация якобы играет деструктивную роль в Судане, в области Дарфур и регионе Сахель на стыке границ Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Соответствующий доклад с рекомендациями межпартийной парламентской группы по Судану и Южному Судану, которую возглавляет бывшая замглавы Форин-офиса (2021-2022) Вики Форд был представлен правительству королевства.
"Соединённому Королевству следует оценить последствия деятельности группы Вагнера и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить группу Вагнера террористической организацией и ввести целевые санкции", — говорится в документе.
Кроме того, депутаты потребовали расследовать ситуацию с вывозом золота из Судана и установить, на что направлены средства от его продажи, а также предусмотреть, чтобы не было незаконного использования этого ресурса. Докладчики, ссылаясь на экспертов, местных жителей и журналистов, утверждали, что бойцы "Вагнера" якобы готовили суданских военных до начала массовых протестов в стране в 2018 году. Они настаивают, что ЧВК также якобы способствовали распространению дезинформации перед военным переворотом в октябре 2021 года.
Официального статуса у межпартийных парламентских групп между тем нет. Они формируются членами обеих палат британского парламента, объединённых интересом к той или иной теме. Члены группы по Судану и Южному Судану подготовили доклад о ситуации и росте насилия в регионе с целью повлиять на политику консервативного правительства Риши Сунака. 26 апреля копию документа ему передала Форд.
Как писал ранее Лайф, Пригожин заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Судане нет уже более двух лет — ни одного.
Напомним, столкновения между регулярной армией Судана и спецназом начались 15 апреля в связи с попыткой последнего совершить госпереворот. 21 апреля ВС страны объявили о трёхдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. В ходе столкновений погибли уже сотни человек. Тем временем воздушное пространство африканского государства останется закрытым до 30 апреля. Эвакуированных из горячих точек россиян разместили в Посольстве РФ, а Германия решила привлечь к вывозу своих граждан военнослужащих Бундесвера.
VK / ЧВК "Вагнер"