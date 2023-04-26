В Британии призвали "наказать" ЧВК "Вагнер" за Судан

Британские депутаты требуют объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Парламентарии утверждают, что эта российская организация якобы играет деструктивную роль в Судане, в области Дарфур и регионе Сахель на стыке границ Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Соответствующий доклад с рекомендациями межпартийной парламентской группы по Судану и Южному Судану, которую возглавляет бывшая замглавы Форин-офиса (2021-2022) Вики Форд был представлен правительству королевства.

"Соединённому Королевству следует оценить последствия деятельности группы Вагнера и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить группу Вагнера террористической организацией и ввести целевые санкции", — говорится в документе.

Кроме того, депутаты потребовали расследовать ситуацию с вывозом золота из Судана и установить, на что направлены средства от его продажи, а также предусмотреть, чтобы не было незаконного использования этого ресурса. Докладчики, ссылаясь на экспертов, местных жителей и журналистов, утверждали, что бойцы "Вагнера" якобы готовили суданских военных до начала массовых протестов в стране в 2018 году. Они настаивают, что ЧВК также якобы способствовали распространению дезинформации перед военным переворотом в октябре 2021 года.

Официального статуса у межпартийных парламентских групп между тем нет. Они формируются членами обеих палат британского парламента, объединённых интересом к той или иной теме. Члены группы по Судану и Южному Судану подготовили доклад о ситуации и росте насилия в регионе с целью повлиять на политику консервативного правительства Риши Сунака. 26 апреля копию документа ему передала Форд.