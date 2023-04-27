Звёздный адвокат предупредил Блиновскую о статьях-спутниках и дал совет другим блогерам

Уголовное дело в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской может быть прекращено, если она выплатит все необходимые суммы. Но как заметил в беседе с "Газетой.ru" звёздный адвокат Сергей Жорин, комплекс обвинений может стать довольно увесистым в случае открытия против блогерши уголовных дел по другим статьям.

Он объяснил, что из-за внесённых ранее изменений в УК РФ статья об уходе от уплаты налогов перешла из категорий тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Хотя при погашении задолженности уголовное дело прекращается, опыт с другими блогерами показывает, что не всё так просто.

"Параллельно с возбуждением налоговых статей возбуждаются так называемые статьи-спутники: легализация доходов, полученных преступным путём; незаконная банковская деятельность, если эти деньги выводились через какие-то обнальные площадки; легализация, если на эти деньги что-то покупалось, допустим автомобиль, квартира или дом", — уточнил Жорин.

Блогерам, которые сегодня занимаются инфобизнесом, уже дан явный сигнал, что ФНС нужно платить в полном размере. Что касается Блиновской, юрист не исключает вариант признания её невиновной, но слово остаётся за судом.