Звёздный адвокат предупредил Блиновскую о статьях-спутниках и дал совет другим блогерам
Юрист Жорин: Продавцам марафонов могут грозить уголовные дела по разным статьям
Уголовное дело в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской может быть прекращено, если она выплатит все необходимые суммы. Но как заметил в беседе с "Газетой.ru" звёздный адвокат Сергей Жорин, комплекс обвинений может стать довольно увесистым в случае открытия против блогерши уголовных дел по другим статьям.
Он объяснил, что из-за внесённых ранее изменений в УК РФ статья об уходе от уплаты налогов перешла из категорий тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Хотя при погашении задолженности уголовное дело прекращается, опыт с другими блогерами показывает, что не всё так просто.
"Параллельно с возбуждением налоговых статей возбуждаются так называемые статьи-спутники: легализация доходов, полученных преступным путём; незаконная банковская деятельность, если эти деньги выводились через какие-то обнальные площадки; легализация, если на эти деньги что-то покупалось, допустим автомобиль, квартира или дом", — уточнил Жорин.
Блогерам, которые сегодня занимаются инфобизнесом, уже дан явный сигнал, что ФНС нужно платить в полном размере. Что касается Блиновской, юрист не исключает вариант признания её невиновной, но слово остаётся за судом.
"Ситуация, мягко говоря, неприятная, ну и, что называется, остальным приготовиться", — подытожил адвокат.
Напомним, сегодня Елену Блиновскую задержали, когда она пыталась пересечь границу и въехать в Белоруссию. Она явно торопилась и буквально летела на арендованном "майбахе" с водителем. Против блогерши возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей и легализации более 43 млн рублей. СК показал видео с задержанием Блиновской, а Лайф — кадры обысков из её дома в Подмосковье. Юристы рассказали, как "королева марафонов" может "отмазаться" от тюрьмы благодаря ребёнку.
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