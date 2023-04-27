Пригожин заявил, что пошутил о приостановке огня ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что пошутил, говоря о приостановке огня в Артёмовске на время визита журналистов из США.

По его словам, военные решили пошутить, когда узнали, что американские репортёры выдвигаются в Артёмовск в сопровождении командира 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер, за которым ЧВК "давно охотится". Но шутка вышла из-под контроля.