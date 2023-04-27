КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 12:14

Пригожин заявил, что пошутил о приостановке огня ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что пошутил, говоря о приостановке огня в Артёмовске на время визита журналистов из США.

По его словам, военные решили пошутить, когда узнали, что американские репортёры выдвигаются в Артёмовск в сопровождении командира 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер, за которым ЧВК "давно охотится". Но шутка вышла из-под контроля.

"Решили поржать. Я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками: "Пригожин приостановил огонь, "вагнера" дают возможность заехать американским журналистам, наступление на Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа) приостановлено". Ребята, это юмор такой военный, юмор и ничего, кроме юмора", — объяснил Пригожин, обвинив СМИ в недобросовестности.

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В СНБО Украины признали, что сдача Артёмовска будет фатальна для страны

Как сообщалось 18 апреля, силы РФ контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом Минобороны РФ регулярно рассказывает о взятии всё новых рубежей. Например, за последние сутки штурмовые отряды при поддержке ВДВ заняли ещё четыре квартала. А по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска взяли под огневой контроль последний участок трассы, по которой украинскую группировку снабжали в Артёмовске.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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