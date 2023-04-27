Митрополит Берлинский и Германский встал на защиту монахов Киево-Печерской лавры

Киевские власти стремятся полностью уничтожить каноническую церковь на Украине, заявил митрополит Берлинский и Германский Русской православной церкви за границей Марк.

"Церковь на Украине будет не только игнорироваться. Будут попытки её полностью уничтожить", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Митрополит считает "сумасшествием" стремление Киева порвать со всем российским, а требование к монахам освободить Киево-Печерскую лавру — ещё одним шагом в этом направлении.