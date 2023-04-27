Митрополит Берлинский и Германский встал на защиту монахов Киево-Печерской лавры
Митрополит Марк: Киев хочет полностью уничтожить каноническую церковь на Украине
Киевские власти стремятся полностью уничтожить каноническую церковь на Украине, заявил митрополит Берлинский и Германский Русской православной церкви за границей Марк.
"Церковь на Украине будет не только игнорироваться. Будут попытки её полностью уничтожить", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Митрополит считает "сумасшествием" стремление Киева порвать со всем российским, а требование к монахам освободить Киево-Печерскую лавру — ещё одним шагом в этом направлении.
По его словам, каноническая Украинская православная церковь преследуется именно за связь с Московской патриархией, в то время как сама Украина, добавил он, "имеет тесные исторические и духовные связи с Россией и с русской культурой". Сама же многострадальная лавра хранит эти духовные основы.
Напомним, на Украине обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью. По Незалежной прокатывается волна поджогов и захватов храмов УПЦ, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк и вовсе призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Тем временем настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO