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27 апреля, 17:39

Митрополит Берлинский и Германский встал на защиту монахов Киево-Печерской лавры

Митрополит Марк: Киев хочет полностью уничтожить каноническую церковь на Украине

Киевские власти стремятся полностью уничтожить каноническую церковь на Украине, заявил митрополит Берлинский и Германский Русской православной церкви за границей Марк.

"Церковь на Украине будет не только игнорироваться. Будут попытки её полностью уничтожить", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Митрополит считает "сумасшествием" стремление Киева порвать со всем российским, а требование к монахам освободить Киево-Печерскую лавру — ещё одним шагом в этом направлении.

По его словам, каноническая Украинская православная церковь преследуется именно за связь с Московской патриархией, в то время как сама Украина, добавил он, "имеет тесные исторические и духовные связи с Россией и с русской культурой". Сама же многострадальная лавра хранит эти духовные основы.

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Напомним, на Украине обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью. По Незалежной прокатывается волна поджогов и захватов храмов УПЦ, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк и вовсе призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Тем временем настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Матвей Константинов
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