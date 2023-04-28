Лайф узнал, на какой мере пресечения для Блиновской настаивает следствие
SHOT: Следствие будет просить отправить Блиновскую под домашний арест
Следствие будет просить отправить блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, под домашний арест. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, ходатайство в суд направят в ближайшее время, сейчас заканчивают оформлять все документы. СИЗО "королеве марафонов" пока не грозит.
Блогер Елена Блиновская в суде. Видео © LIFE
Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Юристы говорят, что "королеве марафонов" может грозить до 7 лет лишения свободы. Сегодня ей изберут меру пресечения. Кстати, МВД публиковало кадры обысков в огромном особняке блогерши и роскошный гардероб Блиновской с люксовыми сумками и золотом.
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