Лайф узнал, на какой мере пресечения для Блиновской настаивает следствие

Следствие будет просить отправить блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, под домашний арест. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, ходатайство в суд направят в ближайшее время, сейчас заканчивают оформлять все документы. СИЗО "королеве марафонов" пока не грозит.