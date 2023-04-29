Развожаев уточнил, что лишь один дрон из двух долетел до нефтебазы в Севастополе
Только один украинский беспилотник смог долететь до нефтебазы в Севастополе, из-за чего возник пожар, второй был уничтожен с поста наблюдения Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражён бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", — уточнил он в телеграм-канале.
Развожаев добавил, что пожар полностью ликвидирован. Об этом доложил начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Рохлин.
Напомним, пожар на нефтебазе в Севастополе начался после удара украинского беспилотника. Всего было шесть дронов, изначально сообщалось, что два из них достигли цели. Загорелись четыре цистерны с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пострадавших нет. Возгорание локализовано, тушение завершится к вечеру. Уже найдены обломки одного из сбитых дронов, на его крыльях — кресты вермахта.
t.me / "ТалипоV Online Z"