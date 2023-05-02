"Эстафета смертей": Экстрасенс предсказала ещё одну утрату в мире моды
Экстрасенс Джулия Лу: Вскоре может умереть ещё одна легенда индустрии моды
После смерти известных в России и за рубежом модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева может уйти из жизни ещё один человек, который связан с индустрией моды. Причём произойти это может до 15 мая. Такое страшное предсказание сделала экстрасенс Джулия Лу в беседе с Лайфом.
Экстрасенс Джулия Лу. Фото предоставлено Лайфу
"Зайцев и Юдашкин умерли в период лунного затмения — окропили луну собственной кровью. Это дурной знак. Если в течение сорока дней похороны состоялись дважды — жди ещё один труп. Опасный период продлится аж до 15 мая", — сказала она.
Как высказалась экстрасенс, модельеры запустили "эстафету смертей". По её словам, Зайцев и Юдашкин в погоне за мировой славой шли по одной дороге рука об руку. Они отзеркалали карму друг друга и притянули астральное клише, которое должно было воплотиться. По этой причине и произошло так много совпадений в их смертях.
"Я чувствую, что в ближайшее время мы попрощаемся ещё с одной легендой фешен-индустрии и будем оплакивать третий гроб", — добавила Джулия Лу.
Причём спасти этого человека, по её словам, не получится, поскольку смерть уже начала его преследовать. Кроме того, экстрасенс посоветовала россиянам не проявлять чувство жалости и не принимать подарки от тяжело больных людей, чтобы не навлечь на себя беду.
Напомним, 30 апреля умер модельер Вячеслав Зайцев в возрасте 85 лет. По словам родственников, причиной стало внутреннее кровотечение. Зайцева привезли в щёлковскую больницу уже почти без сознания. Врачи пытались сделать всё возможное, но столь драгоценное время было упущено. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный модельер давно не работал, проживал на даче в Московской области.
А сегодня, 2 мая, стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Лайф узнал, что кутюрье резко стало хуже два дня назад, тогда же он и попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. Валентину Юдашкину было 59 лет, долгое время модельер боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак правой почки.
Shutterstock