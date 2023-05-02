"Эстафета смертей": Экстрасенс предсказала ещё одну утрату в мире моды

После смерти известных в России и за рубежом модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева может уйти из жизни ещё один человек, который связан с индустрией моды. Причём произойти это может до 15 мая. Такое страшное предсказание сделала экстрасенс Джулия Лу в беседе с Лайфом.

Экстрасенс Джулия Лу. Фото предоставлено Лайфу

"Зайцев и Юдашкин умерли в период лунного затмения — окропили луну собственной кровью. Это дурной знак. Если в течение сорока дней похороны состоялись дважды — жди ещё один труп. Опасный период продлится аж до 15 мая", — сказала она.

Как высказалась экстрасенс, модельеры запустили "эстафету смертей". По её словам, Зайцев и Юдашкин в погоне за мировой славой шли по одной дороге рука об руку. Они отзеркалали карму друг друга и притянули астральное клише, которое должно было воплотиться. По этой причине и произошло так много совпадений в их смертях.

"Я чувствую, что в ближайшее время мы попрощаемся ещё с одной легендой фешен-индустрии и будем оплакивать третий гроб", — добавила Джулия Лу.

Причём спасти этого человека, по её словам, не получится, поскольку смерть уже начала его преследовать. Кроме того, экстрасенс посоветовала россиянам не проявлять чувство жалости и не принимать подарки от тяжело больных людей, чтобы не навлечь на себя беду.