Гулять долго не придётся: 6 пород флегматичных собак, идеально подходящих для хозяев-лентяев

Если вы не любите долгие прогулки, но хотите завести собаку, то этот список пород для вас. Флегматичные собаки — идеальный выбор для хозяев-лентяев, которые не могут посвятить много времени заботе о питомце.

1. Мопс: особенности породы, характер и фото

Характеристики и фото собаки породы мопс. Фото © Freepik

Мопсы занимают первое место среди собак-лентяев. И хоть по сравнению с бульдогами, о которых мы расскажем позже, они малышки, в любви отлежать бока им равных нет. Но у этой породы есть неприятный сюрприз — пёсели склонны к метеоризму. Поэтому место для отдыха любимца нужно будет планировать заранее, если не хотите наслаждаться "дизайнерскими" ароматами в своей квартире. А если вы решите всё-таки погулять со своим мопсом, обратите внимание, что дольше 10 минут гонять питомца нельзя — это может навредить здоровью, настолько собакен не предрасположен к физической активности.

2. Английский бульдог: особенности породы, характер и фото

Английский бульдог ленивая порода или нет? Фото © Freepik

Английские бульдоги поражают своей ленью и привязанностью к дому. Настолько, что могут и огрызаться, если вы попытаетесь вытащить их из-под любимого пледа. Но из-за склонности пёселей к ожирению, питомцев просто необходимо иногда тормошить и устраивать зарядки.

3. Грейхаунд: особенности породы, характер и фото

Как ухаживать за породой грейхаунд. Фото © Freepik / pikisuperstar

Грейхаунды очень любят отдыхать и долго спать. Но даже если захотите с ними погулять, питомцы также будут счастливы к вам присоединиться. Но помните, что эти собаки всё-таки охотники и не очень любят мелких животных, поэтому лучше не держать их вместе, если не хотите устроить бои без правил. Грейхаундам достаточно редких прогулок не дольше часа.

4. Английский мастиф: особенности породы, характер и фото

Английский мастиф — характеристика породы и почему она считается ленивой. Фото © Shutterstock

Ещё один лежебока по праву рода. В отличие от английского бульдога, мастиф более нежный и очень любит своих хозяев. Расставаясь с ними надолго, собакен буквально может сойти с ума, так что заводить представителя этой породы — большая ответственность. Занятым людям такие пёсели не подходят, а вот если постоянно сидите дома, то напарника лучше не найти. А если вы всё-таки захотите прогуляться по парку, мастиф также вас поддержит. Правда, не ждите, что он будет за вами бегать.

5. Чау-чау: особенности породы, характер и фото

Ленивые ли чау-чау и как правильно вести себя с этой породой собак? Фото © Shutterstock

Эти пушистые гиганты — пример независимости и сдержанности, выдрессировать их — что-то близкое к чуду. Гулять с пушистиками можно, но и посиделки дома их тоже вполне устраивают. Интенсивные нагрузки для чау-чау — не вариант. Всё из-за их склонности к миопатии — ограничение двигательной активности из-за потери мышечного тонуса.

6. Бассет-хаунд: особенности породы, характер и фото

Любит ли лениться порода собак бассет-хаунд? Фото © Shutterstock

Представители этой породы обожают комфорт, из-за него собаки вполне могут проводить дни, не думая о физической активности. Но не устоит забывать, что эта порода всё-таки типичная гончая. Вне квартиры бассет-хаунд превращается в непослушного следопыта, поэтому держать питомца нужно исключительно на поводке.