Песков раскрыл центры принятия решений об атаках Киева и обратился с предупреждением к США
Песков предупредил Вашингтон об опасности участия в украинском конфликте
Соединённые Штаты должны осознавать всю опасность непосредственного участия в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что решения об атаках на территории России принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже "цели" определяют в США, и не всякий раз у Украины есть возможность выбора средств.
"Вы понимаете, что раскрывается лишь малая толика из этих данных. Но здесь очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем, и понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте", — подчеркнул Песков на брифинге.
В ночь на 3 мая украинские БПЛА попытались нанести удар по Кремлю. Два беспилотника атаковали Сенатский дворец, однако российские спецслужбы вывели аппараты из строя. Президента страны Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на главу государства, СКР завёл дело о теракте. При этом украинские власти отрицают свою причастность к инциденту. Песков назвал попытки Киева и США откреститься от атаки смехотворными.
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