Песков раскрыл центры принятия решений об атаках Киева и обратился с предупреждением к США

Соединённые Штаты должны осознавать всю опасность непосредственного участия в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что решения об атаках на территории России принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже "цели" определяют в США, и не всякий раз у Украины есть возможность выбора средств.