Мать снимавшей убийство школьницы в Петербурге допустила, что блогер мог запугать её дочь

Предполагаемая соучастница убийства 13-летней школьницы, которую до смерти забили молотком и закопали под Петербургом, пришла домой и сразу всё рассказала родителям. Об этом перед судебным заседанием сообщила её мать Екатерина. Кадры небольшого интервью публикует "Mash на Мойке".

Мать соучастницы убийства школьницы в Петербурге дала интервью журналистам в суде. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

"Она попала в этот лес по приглашению. А почему она снимала это видео, что там происходило, это всё нам предстоит узнать в суде. Могу предположить, что это был детский страх. Возможно, она боялась парня, возможно, она боялась осуждения общественности", — отметила женщина.

По словам родительницы, как только Анфиса рассказала об убийстве, она сразу связалась с матерью потерпевшей и полицией. Екатерина призналась, что как мать сейчас находится в настоящем ужасе, и призвала других взрослых внимательнее следить за своими детьми.

При этом она отметила, что её дочь никогда раньше не увлекалась ни оккультизмом, ни сатанизмом, училась на одни четвёрки, пятёрки и была послушной. С 16-летним блогером Ильёй женщина никогда знакома не была.