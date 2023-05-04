Мать снимавшей убийство школьницы в Петербурге допустила, что блогер мог запугать её дочь
Сообщница блогера сразу после убийства школьницы призналась во всём матери
Предполагаемая соучастница убийства 13-летней школьницы, которую до смерти забили молотком и закопали под Петербургом, пришла домой и сразу всё рассказала родителям. Об этом перед судебным заседанием сообщила её мать Екатерина. Кадры небольшого интервью публикует "Mash на Мойке".
Мать соучастницы убийства школьницы в Петербурге дала интервью журналистам в суде. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
"Она попала в этот лес по приглашению. А почему она снимала это видео, что там происходило, это всё нам предстоит узнать в суде. Могу предположить, что это был детский страх. Возможно, она боялась парня, возможно, она боялась осуждения общественности", — отметила женщина.
По словам родительницы, как только Анфиса рассказала об убийстве, она сразу связалась с матерью потерпевшей и полицией. Екатерина призналась, что как мать сейчас находится в настоящем ужасе, и призвала других взрослых внимательнее следить за своими детьми.
При этом она отметила, что её дочь никогда раньше не увлекалась ни оккультизмом, ни сатанизмом, училась на одни четвёрки, пятёрки и была послушной. С 16-летним блогером Ильёй женщина никогда знакома не была.
Ранее и знакомый Анфисы описывал её как вежливую и добрую девочку, назвал её душой каждой компании. При этом он признался, что у неё действительно было одно странное увлечение — ходить по лесам и разным заброшенным местам.
Напомним, 16-летний блогер и его приятельница позвали знакомую "дать интервью в необычном месте" — в лесу под посёлком Парголово Ленинградской области. Они заранее подготовились и вырыли могилу. А когда приехали на место, то начали снимать стрим и до смерти забили школьницу. Было нанесено не менее десяти ударов молотком. Тело убийцы закопали, сбросив в могилу и личные вещи. Блогер заявил, что хотел таким образом доказать "своё величие". Теперь он сможет вести подобные речи только в тюрьме — ему грозит до десяти лет лишения свободы.
© Telegram / Mash на Мойке