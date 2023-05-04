Убившего школьницу 16-летнего петербургского блогера отправили в СИЗО
Блогера Илью Татаринова, убившего и закопавшего под Санкт-Петербургом 13-летнюю школьницу, отправили в СИЗО до 2 июля. Об этом пишет SHOT.
Илья Татаринов в суде. Видео © SHOT
На заседании 16-летний убийца вёл себя отрешённо, против вынесенного в отношении него решения не возражал.
Напомним, Илья Татаринов и его подруга позвали знакомую "дать интервью в необычном месте" — лесу под посёлком Парголово Ленинградской области. Преступники заранее вырыли могилу, а по приезде жертвы начали вести прямую трансляцию, после чего Татаринов забил её молотком насмерть. Он ударил по её голове не менее десяти раз. Сам блогер объяснил страшный поступок попыткой доказать "своё величие". Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По словам мамы несовершеннолетней соучастницы, убийца мог её запугать.