Белый дом пытается узнать детали атаки на Кремль, но просит не называть это расследованием

США не занимаются расследованием атаки украинских беспилотников на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Тем не менее, отметил он, Вашингтон пытается установить обстоятельства произошедшего.

"Мы по-прежнему выясняем обстоятельства данного происшествия и пока не пришли к каким-либо выводам. Мы попытаемся узнать больше о произошедшем, однако призываю вас не называть это расследованием", — сказал он.