Белый дом пытается узнать детали атаки на Кремль, но просит не называть это расследованием
Кирби: США не расследуют атаку украинских беспилотников на Кремль
США не занимаются расследованием атаки украинских беспилотников на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Тем не менее, отметил он, Вашингтон пытается установить обстоятельства произошедшего.
"Мы по-прежнему выясняем обстоятельства данного происшествия и пока не пришли к каким-либо выводам. Мы попытаемся узнать больше о произошедшем, однако призываю вас не называть это расследованием", — сказал он.
Напомним, в ночь со 2 на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль, два беспилотника были нейтрализованы. В пресс-службе президента РФ Владимира Путина назвали это покушением на него, а Следственный комитет завёл дело. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим. А американский лидер Джо Байден не планирует обсуждать нападение с Путиным.
ТАСС / AP / Patrick Semansky