В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв автомобиля Прилепина
Росгвардия пригрозила спросить на поле боя с организаторов подрыва авто Прилепина
Захар Прилепин. Обложка © t.me / RosgvardOfficial
В Росгвардии прокомментировали подрыв автомобиля, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. В ведомстве пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления и пообещали "спросить за случившееся со всех виновных".
"Сегодня была совершена попытка покушения на нашего брата и соратника, писателя и русского патриота Захара Прилепина. К большому счастью и назло врагу, он жив. Но это не значит, что мы не спросим за случившееся со всех виновных. Только сделаем мы это по законам чести — на поле боя и лицом к лицу", — заявили в ведомстве.
Как отметили в Росгвардии, враг не может достичь военных успехов и прибегает к самым грязным и подлым методам.
Прилепин — сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду", экс-депутат Госдумы. Ранее он подписал контракт с Росгрвардией и поехал в зону СВО. Политик добровольно отказался от депутатского мандата.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина.