В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв автомобиля Прилепина

В Росгвардии прокомментировали подрыв автомобиля, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. В ведомстве пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления и пообещали "спросить за случившееся со всех виновных".

"Сегодня была совершена попытка покушения на нашего брата и соратника, писателя и русского патриота Захара Прилепина. К большому счастью и назло врагу, он жив. Но это не значит, что мы не спросим за случившееся со всех виновных. Только сделаем мы это по законам чести — на поле боя и лицом к лицу", — заявили в ведомстве.