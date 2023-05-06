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6 мая, 13:00

В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв автомобиля Прилепина

Росгвардия пригрозила спросить на поле боя с организаторов подрыва авто Прилепина

<p>Захар Прилепин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/RosgvardOfficial/3173" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RosgvardOfficial</a></p>

Захар Прилепин. Обложка © t.me / RosgvardOfficial

В Росгвардии прокомментировали подрыв автомобиля, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. В ведомстве пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления и пообещали "спросить за случившееся со всех виновных".

"Сегодня была совершена попытка покушения на нашего брата и соратника, писателя и русского патриота Захара Прилепина. К большому счастью и назло врагу, он жив. Но это не значит, что мы не спросим за случившееся со всех виновных. Только сделаем мы это по законам чести — на поле боя и лицом к лицу", — заявили в ведомстве.

Как отметили в Росгвардии, враг не может достичь военных успехов и прибегает к самым грязным и подлым методам.

Прилепин — сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду", экс-депутат Госдумы. Ранее он подписал контракт с Росгрвардией и поехал в зону СВО. Политик добровольно отказался от депутатского мандата.

МВД раскрыло подробности первого задержания по делу о подрыве машины Прилепина

МВД раскрыло подробности первого задержания по делу о подрыве машины Прилепина

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина.

Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве

Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве

Иван Косицын
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