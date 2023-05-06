Александр Пелевин: Украинские националисты хотят запугать россиян

Покушение на публициста Захара Прилепина, вероятно, не последний теракт, целью которого становятся самые популярные люди России. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил писатель и журналист Александр Пелевин.

"Очевидно, что украинские националисты хотят запугать россиян и лишить целевую аудиторию лидеров мнений. В первую очередь, это медийная манипуляция, призванная затронуть максимальное число людей", — отметил он.