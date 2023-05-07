По центральным улицам Сиднея прошёл марш "Бессмертного полка"
В Сиднее 7 мая, несмотря на дождливую и ветреную погоду, состоялся автопробег, посвящённый Дню Победы, и шествие "Бессмертного полка". Как сообщает ТАСС, в мероприятии приняли участие более 100 наших соотечественников и уроженцев стран СНГ, проживающих в Австралии.
"Мы проводим "Бессмертный полк" в Сиднее в честь нашего великого праздника, Дня Победы, уже более десяти лет. За это время мы собрали довольно большой архив портретов ветеранов — свыше 200 фотографий родных и близких тех, кто сейчас живёт в Австралии", — отметила координатор акции Ксения Трифонова.
Площадкой мероприятия по традиции стала центральная площадь Сиднея — Мартин-плейс. Шествие с развевающимися флагами проходило под песню "Прощание славянки". После акции "Бессмертного полка" участники возложили цветы и венки у мемориала Кенотаф в память о погибших в Первой и Второй мировых войнах. Также у здания генерального консульства РФ в Сиднее стартовал торжественный автопробег, в котором приняли участие десятки машин.
Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Не остались в стороне и жители Аргентины, Перу и Уругвая.
Telegram / Генеральное консульство России в Сиднее