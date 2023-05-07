По центральным улицам Сиднея прошёл марш "Бессмертного полка"

В Сиднее 7 мая, несмотря на дождливую и ветреную погоду, состоялся автопробег, посвящённый Дню Победы, и шествие "Бессмертного полка". Как сообщает ТАСС, в мероприятии приняли участие более 100 наших соотечественников и уроженцев стран СНГ, проживающих в Австралии.

"Мы проводим "Бессмертный полк" в Сиднее в честь нашего великого праздника, Дня Победы, уже более десяти лет. За это время мы собрали довольно большой архив портретов ветеранов — свыше 200 фотографий родных и близких тех, кто сейчас живёт в Австралии", — отметила координатор акции Ксения Трифонова.





