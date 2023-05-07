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7 мая, 13:09

В шествии "Бессмертного полка" в Сеуле приняли участие свыше 250 человек

<p>Сотни участников "Бессмертного полка" в Сеуле вышли на улицы, несмотря на непогоду. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/polkpress/284" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Международный Бессмертный полк"</a></p>

Сотни участников "Бессмертного полка" в Сеуле вышли на улицы, несмотря на непогоду. Обложка © Telegram / "Международный Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" продолжает шагать по планете. К акции присоединились жители Сеула, где впервые маршрут прошёл по центральным улицам города. И несмотря на непогоду, в шествии участвовали свыше 250 человек.

"Колонна собралась у Посольства РФ в Сеуле и прошла до здания, где состоялся праздничный концерт "Помним! Чтим! Гордимся!". Организатором мероприятия выступил Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Республике Корея", — отметили в пресс-службе "Бессмертного полка".

Более 700 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Пекине

Более 700 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Пекине

Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Не остались в стороне и жители Аргентины, Перу и Уругвая.

Никита Осипов
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