Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Перу

На акцию россияне принесли портреты родственников, погибших в ВОВ, а перуанцы расспрашивали их о подвигах героев на снимках и благодарили за решающую победу советских людей над нацизмом. Также во время шествия все участники присоединились к акции "Георгиевская ленточка".