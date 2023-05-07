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7 мая, 13:22

Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Перу

<p>Шествие "Бессмертного полка" в Перу. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/polkpress/285" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Международный Бессмертный полк"</a></p>

Шествие "Бессмертного полка" в Перу. Обложка © Telegram / "Международный Бессмертный полк"

В столице Перу — городе Лиме — прошло шествие "Бессмертного полка". В акции приняло участие порядка 200 человек, сообщил телеграм-канал "Международный Бессмертный полк".

"В мероприятии приняли участие посол России Игорь Романченко, работники дипломатической миссии, соотечественники, выпускники советских и российских вузов, представители СМИ, научного и академического сообщества Перу", — указывается в посте.

На акцию россияне принесли портреты родственников, погибших в ВОВ, а перуанцы расспрашивали их о подвигах героев на снимках и благодарили за решающую победу советских людей над нацизмом. Также во время шествия все участники присоединились к акции "Георгиевская ленточка".

Более 700 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Пекине

Более 700 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Пекине

Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 граждан приняло участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Вместе с тем шествие состоялось в Аргентине, Перу и Уругвае.

Светлана Оперук
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