Кремль высказался о потеплении отношений с Грузией после шага Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не торопиться с прогнозами насчёт возобновления дипломатических отношений с Грузией. Так он прокомментировал журналистам решение об отмене визового режима.

"Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", — сказал он, отвечая на вопрос, сыграет ли безвиз какую-то роль в отношениях двух государств.