Кремль высказался о потеплении отношений с Грузией после шага Путина
Песков призвал "не забегать далеко" в вопросе перспектив дипотношений с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не торопиться с прогнозами насчёт возобновления дипломатических отношений с Грузией. Так он прокомментировал журналистам решение об отмене визового режима.
"Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", — сказал он, отвечая на вопрос, сыграет ли безвиз какую-то роль в отношениях двух государств.
Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией" и предложила ввести визы для россиян. В грузинском же парламенте призвали не обострять отношения с Россией.
Getty Images / Sefa Karacan