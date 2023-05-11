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11 мая, 10:33

Кремль высказался о потеплении отношений с Грузией после шага Путина

Песков призвал "не забегать далеко" в вопросе перспектив дипотношений с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не торопиться с прогнозами насчёт возобновления дипломатических отношений с Грузией. Так он прокомментировал журналистам решение об отмене визового режима.

"Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", — сказал он, отвечая на вопрос, сыграет ли безвиз какую-то роль в отношениях двух государств.

В Госдуме связали отмену визового режима с отказом Грузии открыть второй фронт против России

В Госдуме связали отмену визового режима с отказом Грузии открыть второй фронт против России

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией" и предложила ввести визы для россиян. В грузинском же парламенте призвали не обострять отношения с Россией.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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