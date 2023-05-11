Выжившего при подрыве машины Прилепина готовят к новой операции
Нижегородский губернатор Никитин сообщил о втором этапе операции у Прилепина
Пострадавшего в результате украинской диверсии писателя Захара Прилепина готовят к очередной операции по фиксации переломов на ногах. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Наши медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Для её проведения присоединяются и специалисты из Федерального научно-исследовательского медицинского центра. Состояние Захара стабильное", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Захаром Прилепиным. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно, а тайник с боеприпасами находился в Подмосковье.
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