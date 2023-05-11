Выжившего при подрыве машины Прилепина готовят к новой операции

Пострадавшего в результате украинской диверсии писателя Захара Прилепина готовят к очередной операции по фиксации переломов на ногах. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Наши медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Для её проведения присоединяются и специалисты из Федерального научно-исследовательского медицинского центра. Состояние Захара стабильное", — написал он в телеграм-канале.