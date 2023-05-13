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13 мая, 08:37

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска детей

Врио главы ЛНР Пасечник: У одного из шести пострадавших в Луганске детей перелом

Один из шести детей, пострадавших во время обстрела Луганска со стороны ВСУ, получил перелом кости стопы, а остальные чувствуют себя удовлетворительно. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Медики провели с утра патронаж. Состояние пятерых детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы", — написал он в посте.

По его словам, ребёнок получил травму, когда упал при взрыве, сейчас ему оказывают медпомощь. Детей также осмотрят врачи из Московской области. Пасечник продолжает лично контролировать ситуацию.

ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск

ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск

Напомним, 12 мая в ЛНР отмечался День Республики, поэтому в столицу приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. А вечером в Луганске раздалось два громких взрыва. В результате пострадали шестеро детей. В СЦКК позднее сообщили, что ВСУ при обстреле Луганска применили крылатые ракеты Storm Shadow.

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Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Светлана Оперук
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