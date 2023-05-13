В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска детей
Врио главы ЛНР Пасечник: У одного из шести пострадавших в Луганске детей перелом
Один из шести детей, пострадавших во время обстрела Луганска со стороны ВСУ, получил перелом кости стопы, а остальные чувствуют себя удовлетворительно. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Медики провели с утра патронаж. Состояние пятерых детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы", — написал он в посте.
По его словам, ребёнок получил травму, когда упал при взрыве, сейчас ему оказывают медпомощь. Детей также осмотрят врачи из Московской области. Пасечник продолжает лично контролировать ситуацию.
Напомним, 12 мая в ЛНР отмечался День Республики, поэтому в столицу приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. А вечером в Луганске раздалось два громких взрыва. В результате пострадали шестеро детей. В СЦКК позднее сообщили, что ВСУ при обстреле Луганска применили крылатые ракеты Storm Shadow.
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