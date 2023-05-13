В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска детей

Один из шести детей, пострадавших во время обстрела Луганска со стороны ВСУ, получил перелом кости стопы, а остальные чувствуют себя удовлетворительно. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Медики провели с утра патронаж. Состояние пятерых детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы", — написал он в посте.