Эксперт предложил способ обезопасить россиян от стритрейсеров

Создание инфраструктуры для уличных гонщиков и официальная организация заездов могли бы сократить количество несчастных случаев по вине стритрейсеров. Об этом заявил автоэксперт, руководитель движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

По его словам, стритрейсинг в РФ нелегален, в стране очень мало хороших автодромов для любителей таких заездов. А если они и есть, то стоят очень дорого. Эксперт также убеждён, что реальные соревнования могли бы сократить количество неконтролируемых уличных гонок.

"Самым правильным я назвал бы создание какой-то федерации, которая бы могла возглавить этот процесс и резко за счёт организации таких гоночных мероприятий удешевить участие в них. Тогда люди будут ездить быстро не на улицах, а в специально отведённых местах. У них будут соревнования, какая-то турнирная таблица", — заявил он в интервью телеканалу "360".