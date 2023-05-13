Эксперт предложил способ обезопасить россиян от стритрейсеров
Автоэксперт Шкуматов предложил создать в России условия для стритрейсеров
Создание инфраструктуры для уличных гонщиков и официальная организация заездов могли бы сократить количество несчастных случаев по вине стритрейсеров. Об этом заявил автоэксперт, руководитель движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов.
По его словам, стритрейсинг в РФ нелегален, в стране очень мало хороших автодромов для любителей таких заездов. А если они и есть, то стоят очень дорого. Эксперт также убеждён, что реальные соревнования могли бы сократить количество неконтролируемых уличных гонок.
"Самым правильным я назвал бы создание какой-то федерации, которая бы могла возглавить этот процесс и резко за счёт организации таких гоночных мероприятий удешевить участие в них. Тогда люди будут ездить быстро не на улицах, а в специально отведённых местах. У них будут соревнования, какая-то турнирная таблица", — заявил он в интервью телеканалу "360".
Он считает, что подход с развитием инфраструктуры для подобных заездов переведёт стритрейсинг из статуса хулиганства и лихачества в категорию спорта. А вот ужесточение наказания, по мнению автоэксперта, не принесёт результата.
Ранее Лайф писал о том, что бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье. Его доставили в реанимацию, но через некоторое время он скончался в больнице. Лайф опубликовал последнее фото Каракина перед трагедией. Жена экс-футболиста рассказала о его пристрастии к экстриму. После гибели Каракина в Госдуме предложили ужесточить наказание за уличные гонки.
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