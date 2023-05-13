Регион

Уведомления отключены

13 мая, 11:44

Эксперт предложил способ обезопасить россиян от стритрейсеров

Автоэксперт Шкуматов предложил создать в России условия для стритрейсеров

Создание инфраструктуры для уличных гонщиков и официальная организация заездов могли бы сократить количество несчастных случаев по вине стритрейсеров. Об этом заявил автоэксперт, руководитель движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

По его словам, стритрейсинг в РФ нелегален, в стране очень мало хороших автодромов для любителей таких заездов. А если они и есть, то стоят очень дорого. Эксперт также убеждён, что реальные соревнования могли бы сократить количество неконтролируемых уличных гонок.

"Самым правильным я назвал бы создание какой-то федерации, которая бы могла возглавить этот процесс и резко за счёт организации таких гоночных мероприятий удешевить участие в них. Тогда люди будут ездить быстро не на улицах, а в специально отведённых местах. У них будут соревнования, какая-то турнирная таблица", — заявил он в интервью телеканалу "360".

Он считает, что подход с развитием инфраструктуры для подобных заездов переведёт стритрейсинг из статуса хулиганства и лихачества в категорию спорта. А вот ужесточение наказания, по мнению автоэксперта, не принесёт результата.

Дорогущий Lamborghini в Сочи о дерево разбила девушка

Дорогущий Lamborghini в Сочи о дерево разбила девушка

Ранее Лайф писал о том, что бывший игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" Александр Каракин попал в ДТП на уличных гонках в Подмосковье. Его доставили в реанимацию, но через некоторое время он скончался в больнице. Лайф опубликовал последнее фото Каракина перед трагедией. Жена экс-футболиста рассказала о его пристрастии к экстриму. После гибели Каракина в Госдуме предложили ужесточить наказание за уличные гонки.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров