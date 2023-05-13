В Турции предположили, чем для неё закончится введение санкций против России

США, ЕС или НАТО не будут пытаться покрыть убытки Турции от потери туристического потока из России в случае введения Анкарой антироссийских санкций. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он раскритиковал недавние высказывания кандидата в президенты Турции от оппозиции — лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу.

"Кылычдароглу обещает присоединиться к санкциям Запада. И что получится доказать этим? В чём польза нам? В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Всё из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, об Америке забудьте, а о НАТО тем более забудьте", — сказал министр в эфире телеканала VTV.