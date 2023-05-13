В Турции предположили, чем для неё закончится введение санкций против России
Чавушоглу: ЕС и США не станут покрывать убытки от потери российских туристов
США, ЕС или НАТО не будут пытаться покрыть убытки Турции от потери туристического потока из России в случае введения Анкарой антироссийских санкций. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он раскритиковал недавние высказывания кандидата в президенты Турции от оппозиции — лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу.
"Кылычдароглу обещает присоединиться к санкциям Запада. И что получится доказать этим? В чём польза нам? В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Всё из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, об Америке забудьте, а о НАТО тем более забудьте", — сказал министр в эфире телеканала VTV.
Чавушоглу и ранее заявлял об ответственности турецкой оппозиции за спад турпотока из России. Глава МИД страны рассказал, что россияне опасаются приезжать в Турцию перед выборами, так как могут во время отдыха застать введение Анкарой санкций против Москвы, в том числе в отношении авиасообщения, и не смогут улететь. Как утверждает Чавушоглу, Турция тесно связана с Россией во всех сферах, в частности в области энергетики.
Как сообщал Лайф, кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни о каком вмешательстве РФ в выборы в Турции речь не идёт. Нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на слова оппонента заявил, что в выборы вмешиваются США, Франция, Германия и Британия. Он также уточнил, что не позволит оппозиции совершать нападки на Россию и её лидера Владимира Путина.
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