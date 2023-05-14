Прилепин раскрыл новые детали о своём состоянии
Прилепина решили оставить в палате интенсивной терапии
Писатель Захар Прилепин во время покушения на него в Нижнем Новгороде получил множество разных травм, и не только на ногах. Об этом он рассказал сам.
"У меня оказалось много всяких разных переломов — открытые, закрытые, ушибы, внутренние травмы, далеко не только на ногах: мы о них дозированно сообщаем, чтоб врагов лишний раз не радовать, а родню не огорчать", — поделился он в интервью агентству "Время Н".
Прилепин рассказал, что прибежавшие на помощь соседи нашли его телефон в салоне машины и он пытался позвонить всем важным людям, пока находился в сознании. Спустя минут 15 после того, как писателя вытащили из авто, ему вкололи обезболивающее. Многие очевидцы снимали на телефоны происходящее, и изначально это удивляло публициста, но потом он взглянул на их поведение иначе.
"На любой киевский фейк, которых они за сутки налепили тонну, теперь есть километр съёмок: состояние машины, расположение домов и состояние дороги, глубина и вид воронки, место машины, откуда меня тащили, и так далее. Следствию, имея это на руках, попроще, конечно", — подчеркнул Прилепин.
Лайфу в пресс-службе Прилепина охарактеризовали состояние писателя как стабильное, чувствительность и движения в пальцах ног сохранены. По рекомендации врачей он остаётся в палате интенсивной терапии. Рассматривается вопрос о ещё одной операции для скорейшего восстановления пациента.
Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.
Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис