Прилепин раскрыл новые детали о своём состоянии

Писатель Захар Прилепин во время покушения на него в Нижнем Новгороде получил множество разных травм, и не только на ногах. Об этом он рассказал сам.

"У меня оказалось много всяких разных переломов — открытые, закрытые, ушибы, внутренние травмы, далеко не только на ногах: мы о них дозированно сообщаем, чтоб врагов лишний раз не радовать, а родню не огорчать", — поделился он в интервью агентству "Время Н".

Прилепин рассказал, что прибежавшие на помощь соседи нашли его телефон в салоне машины и он пытался позвонить всем важным людям, пока находился в сознании. Спустя минут 15 после того, как писателя вытащили из авто, ему вкололи обезболивающее. Многие очевидцы снимали на телефоны происходящее, и изначально это удивляло публициста, но потом он взглянул на их поведение иначе.

"На любой киевский фейк, которых они за сутки налепили тонну, теперь есть километр съёмок: состояние машины, расположение домов и состояние дороги, глубина и вид воронки, место машины, откуда меня тащили, и так далее. Следствию, имея это на руках, попроще, конечно", — подчеркнул Прилепин.