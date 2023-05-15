Прилепину может понадобиться ещё одна операция

Писатель Захар Прилепин находится в стабильном состоянии, врачи проводят комплекс необходимых лечебных процедур и обсуждают дальнейшее лечение. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", — уточнили в команде писателя.