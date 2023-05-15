Прилепину может понадобиться ещё одна операция
Представители Прилепина сообщили о его состоянии
Писатель Захар Прилепин находится в стабильном состоянии, врачи проводят комплекс необходимых лечебных процедур и обсуждают дальнейшее лечение. Об этом сообщили в его пресс-службе.
"Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения", — уточнили в команде писателя.
Пока что Прилепин будет продолжать лечение в палате интенсивной терапии. Накануне представители писателя уточнили, что рассматривается вопрос о ещё одной операции для скорейшего восстановления после покушения.
Напомним, 6 мая на писателя было совершено покушение — автомобиль с Прилепиным взорвался в Нижегородской области. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.
ТАСС / Сергей Фадеичев