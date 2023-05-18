Встречавшихся с Зеленским итальянских журналистов пригласили посетить Крым
Константинов пригласил в Крым итальянских журналистов, встретившихся с Зеленским
Журналисты из Италии, которые встречались недавно с президентом Украины Владимиром Зеленским, могут лично посетить Крым и ознакомиться с текущей ситуацией на полуострове. Об этом в разговоре с РИА "Новости" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский побывал в Риме, где дал интервью итальянским СМИ. В ходе беседы политик подчеркнул, что в Крыму ничего нет: ни туризма, ни экономики. Лидер Незалежной также добавил, что восстанавливать полуостров придётся очень долго и без Украины это невозможно.
"Конечно, мы готовы их [итальянских журналистов] принять. И никогда не отказывались. Для формирования объективной оценки мы готовы принять итальянских журналистов, нам скрывать нечего", — сказал Константинов.
При этом он выразил мнение, что те не поедут на полуостров, поскольку подозревают, что реальность диаметрально противоположна тому, что они должны писать в собственных материалах. А поэтому лучше правды не видеть своими глазами, так врать легче, добавил Константинов. Также глава крымского парламента заметил, что Зеленский не может не знать, каким был полуостров в украинский период и каким он стал за последние девять лет. Константинов назвал слова Зеленского о Крыме наглой ложью.
Как сообщал Лайф, 13 мая Владимир Зеленский начал своё "европейское турне". Сначала он отправился в Италию, где провёл переговоры с премьером Джорджей Мелони, затем в Ватикане он встретился с папой римским Франциском, где нарушил правила этикета. Далее Зеленский отправился в Германию, там украинский президент посетил военную базу в Ахене. Позднее политик отправился во Францию, поужинал с Макроном, а 15 мая он прибыл в Британию, где поразил публику своими крепкими объятиями с премьер-министром Риши Сунаком.
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