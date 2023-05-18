Встречавшихся с Зеленским итальянских журналистов пригласили посетить Крым

Журналисты из Италии, которые встречались недавно с президентом Украины Владимиром Зеленским, могут лично посетить Крым и ознакомиться с текущей ситуацией на полуострове. Об этом в разговоре с РИА "Новости" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Зеленский побывал в Риме, где дал интервью итальянским СМИ. В ходе беседы политик подчеркнул, что в Крыму ничего нет: ни туризма, ни экономики. Лидер Незалежной также добавил, что восстанавливать полуостров придётся очень долго и без Украины это невозможно.

"Конечно, мы готовы их [итальянских журналистов] принять. И никогда не отказывались. Для формирования объективной оценки мы готовы принять итальянских журналистов, нам скрывать нечего", — сказал Константинов.