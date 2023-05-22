Назначено первое заседание по иску наместника Киево-Печерской лавры к Зеленскому

Верховный суд Украины 19 июня проведёт первое заседание по иску наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, находящегося под домашним арестом, с требованием отменить указы президента страны Владимира Зеленского о введении против него персональных санкций. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Постановлением ВС от 22 мая 2023 года открыто производство по административному делу по иску в интересах митрополита Павла к президенту Украины. <...> Назначено дело для рассмотрения на 19 июня 2023 года. Также было удовлетворено ходатайство истца, судом истребованы все доказательства, на основании которых принимались обжалуемые решения", — проинформировал юрист в Telegram.