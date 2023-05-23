Раненых украинскими диверсантами супругов госпитализировали в Белгородской области

В Белгородской области госпитализировали супругов из села Глотово, получивших ранения в ходе вчерашнего нападения украинской ДРГ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Семейную пару доставили в городскую больницу № 2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжёлая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести", — говорится в телеграм-канале Гладкова.

Сейчас пострадавшие находятся в приёмном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается, заверил губернатор.