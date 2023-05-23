Раненых украинскими диверсантами супругов госпитализировали в Белгородской области
Гладков: Пострадавших при нападении ДРГ жителей Глотова госпитализировали
В Белгородской области госпитализировали супругов из села Глотово, получивших ранения в ходе вчерашнего нападения украинской ДРГ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Семейную пару доставили в городскую больницу № 2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжёлая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести", — говорится в телеграм-канале Гладкова.
Сейчас пострадавшие находятся в приёмном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается, заверил губернатор.
Ранее стало известно, что накануне во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения. Причины смерти устанавливаются. Также глава региона сообщил о продолжении зачистки Министерством обороны и силовыми структурами.
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Напомним, в понедельник стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президента РФ Владимира Путина осведомили о происходящем. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью нападения стало отвлечение внимания от освобождения Артёмовска. SHOT сообщал о 39 ликвидированных диверсантах и нескольких взятых в плен.
ТАСС / Александр Кравченко