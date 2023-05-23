Кремлю задали вопрос о количестве диверсантов, которых ищут в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что не может озвучить число диверсантов, которые накануне проникли на территорию Белгородской области. По словам представителя Кремля, над этим сейчас работают компетентные службы.

"Я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество и так далее. После того как они выяснят, тогда уже можно будет им задавать вопросы", — заявил журналистам во вторник Песков, которого спросили, сколько всего диверсантов проникло в Белгородскую области и сколько из них по-прежнему ищут.