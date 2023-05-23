Кремлю задали вопрос о количестве диверсантов, которых ищут в Белгородской области
Песков объяснил, почему не раскрыто количество проникших в Белгородскую область диверсантов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что не может озвучить число диверсантов, которые накануне проникли на территорию Белгородской области. По словам представителя Кремля, над этим сейчас работают компетентные службы.
"Я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество и так далее. После того как они выяснят, тогда уже можно будет им задавать вопросы", — заявил журналистам во вторник Песков, которого спросили, сколько всего диверсантов проникло в Белгородскую области и сколько из них по-прежнему ищут.
Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин был осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взято в плен. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.
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