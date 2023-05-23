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23 мая, 14:31

Медведев потребовал от США компенсаций за "Потоки", Артёмовск и Мариуполь

Медведев призвал США компенсировать разрушения "Потоков", Артёмовска и Мариуполя

<p>Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © <a href="https://vk.com/photo53083705_457244028?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VК / Дмитрий Медведев</a></p>

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © VК / Дмитрий Медведев

США должны выплатить России компенсацию за подрыв "Северных потоков" и разрушенные города в новых регионах, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, аргументы Вашингтона о непричастности к диверсии на газопроводах выглядят несерьёзно.

"Пусть возмещают. Хотя там ещё можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс ещё не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают", — сказал Медведев, добавив, что аргументы США выглядят "довольно несерьёзно".

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Также зампред Совбеза призвал Соединённые Штаты выплатить средства для восстановления Артёмовска, Мариуполя и "массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой, на их деньги".

Напомним, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошла в сентябре 2022 года. И пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По данным лауреата Пулитцеровской премии, за подрывом газопроводов стоят именно Соединённые Штаты. В марте ряд СМИ синхронно сообщил о вине некоей "проукраинской группировки" во взрывах, однако в Кремле посчитали это вбросом. Украинский президент Зеленский согласился с мнением Москвы.

Никита Никонов
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