Медведев потребовал от США компенсаций за "Потоки", Артёмовск и Мариуполь

США должны выплатить России компенсацию за подрыв "Северных потоков" и разрушенные города в новых регионах, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, аргументы Вашингтона о непричастности к диверсии на газопроводах выглядят несерьёзно.

"Пусть возмещают. Хотя там ещё можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс ещё не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают", — сказал Медведев, добавив, что аргументы США выглядят "довольно несерьёзно".