Медведев потребовал от США компенсаций за "Потоки", Артёмовск и Мариуполь
Медведев призвал США компенсировать разрушения "Потоков", Артёмовска и Мариуполя
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © VК / Дмитрий Медведев
США должны выплатить России компенсацию за подрыв "Северных потоков" и разрушенные города в новых регионах, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, аргументы Вашингтона о непричастности к диверсии на газопроводах выглядят несерьёзно.
"Пусть возмещают. Хотя там ещё можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс ещё не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают", — сказал Медведев, добавив, что аргументы США выглядят "довольно несерьёзно".
Также зампред Совбеза призвал Соединённые Штаты выплатить средства для восстановления Артёмовска, Мариуполя и "массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой, на их деньги".
Напомним, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошла в сентябре 2022 года. И пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По данным лауреата Пулитцеровской премии, за подрывом газопроводов стоят именно Соединённые Штаты. В марте ряд СМИ синхронно сообщил о вине некоей "проукраинской группировки" во взрывах, однако в Кремле посчитали это вбросом. Украинский президент Зеленский согласился с мнением Москвы.