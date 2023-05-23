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Опубликовано 23 мая 2023, 16:25

В Курской области неизвестный беспилотник обесточил три села

Губернатор Старовойт: В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию

В Суджанском районе Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. Об этом сообщил в телеграм-канале во вторник губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших и значительных разрушений нет, но три села оказались обесточены.

"Обесточены сёла Плехово, Гуево и Горналь. В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал", — отметил глава Курской области.

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Ранее в другом приграничном регионе, в Белгородской области, российские средства противовоздушной обороны сбили неизвестные беспилотники. На территории того же субъекта 22 мая был введён режим КТО из-за проникновения украинской ДРГ. По последним данным, удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения.

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Getty Images / Narciso Contreras

Марина Калегина
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